Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++In Gegenverkehr geraten+++Baustrahler geklaut+++

Friedberg (ots)

+++

>Baustrahler geklaut

Bad Nauheim. Zwischen Mittwoch (05.02.2020), 16 Uhr und Donnerstag (06.02.2020), 08 Uhr montierten Langfinger auf einer Baustelle in der Dieselstraße in Bad Nauheim insgesamt vier Baustrahler ab. Die Lichtquellen waren zuvor an der Außenfassade einer Tiefgarageneinfahrt angebracht. Der Wert der Beute beträgt knapp 1.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter 06031 / 60 10.

+++

>In Gegenverkehr geraten

Echzell. Gegen 17:35 Uhr am gestrigen Donnerstag geriet ein 19-Jähriger aus Florstadt mit seinem grauen Kompaktwagen auf der L 3187 zwischen Bingenheim und Leidhecken in den Gegenverkehr, als er einem vor ihm abbremsenden Auto ausweichen wollte. Er prallte gegen einen grauen Van, mit dem ein 46 Jahre alter Echzeller unterwegs war. Beide Autofahrer verletzten sich. Rettungskräfte brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser. Die verunfallten Fahrzeuge erlitten jeweils einen Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt.

+++

Tobias Kremp, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell