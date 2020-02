Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++Mehrere Leichtverletzte bei Unfall auf A5+++Verursacher hinterlässt 1.600 Euro Sachschaden+++

Friedberg (ots)

> Mehrere Leichtverletzte bei Unfall auf A5

In Höhe Rosbach v. d. H. kam es am heutigen Morgen (06.02.2020) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und zwei PKW. Dabei wurden eine 24-Jährige Fahrerin eines schwarzen Audi aus dem Hochtaunuskreis sowie ein 41 Jahre alter Toyota-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis leicht verletzt. Gegen 07:26 Uhr ist ein 47-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der BAB 5 in Richtung Süden unterwegs. Zwischen Friedberg und Bad Homburg will der aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg stammende Mann vom rechten Fahrstreifen auf den für den Verkehr freigegebenen Standstreifen wechseln. In Höhe Rosbach v.d.H. streift er den dort fahrenden Audi. Dieser gerät dadurch ins Schleudern und kommt schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der auf der linken Spur fahrende Toyota-Fahrer weicht dem Audi aus. Dabei gerät er jedoch ins Schleudern und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der blaue Toyota kippt um und bleibt schließlich auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Die beiden Autofahrer bringen Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Die Fahrbahn ist in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt. Die beteiligten Kraftfahrzeuge werden im Rahmen des Unfalls beschädigt. Abgeschleppt werden beide PKW, da diese nicht mehr fahrbereit sind. Die Autobahnpolizei bittet Zeugen, sich unter Tel: 06033 / 7043 0 zu melden.

>Verursacher hinterlässt 1.600 Euro Sachschaden

Am Mittwoch (05.02.2020) stieß ein unbekannter Fahrzeugfahrer gegen 20:10 Uhr am Marktplatz in Münzenberg gegen zwei geparkte PKW. Beim rückwärts Ausparken touchierte das Fahrzeug einen dort abgestellten schwarzen Chevrolet eines 61-jährigen Münzenbergers. Beim anschließenden vorwärts Anfahren prallte er noch gegen einen ebenfalls geparkten schwarzen VW Polo einer 22 Jahre alten Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis. Ohne sich um den entstandenen Schaden an den beiden Autos zu kümmern, machte der Verursacher sich dann aus dem Staub. Der Schaden an den beiden abgestellten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 800 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 06033 / 70430 mit der Polizei in Butzbach in Verbindung zu setzen.

