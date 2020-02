Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++Einbrecher in Gambach+++Spiegel abrasiert in Karben+++Bagger aufgebrochen in Bad Vilbel+++Fahrräder geklaut in Ober-Mörlen

Friedberg (ots)

+++

>Einbrecher erbeuten Schmuck in Gambach

Nachdem sich bereits am vergangenen Dienstag (04.02.2020) Straftäter an einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Gambach zu schaffen gemacht hatten (wir berichteten), wurde der Polizei zwischenzeitlich eine weitere Tat bekannt: Einbrecher entwendeten auch aus einem Einfamilienhaus im Kneibenweg in Gambach Schmuck und Bargeld. Sie hebelten zwischen Sonntag, 02.02.2020, 20 Uhr und Dienstag, 04.02.2020, 19 Uhr eine Terrassentür sowie ein Badezimmerfenster auf und gelangten so ins Haus. Dieses durchsuchten die Langfinger und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen. Der Wert des Diebesguts beträgt ungefähr 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel: 06031 / 60 10.

+++

>Spiegel abrasiert in Karben

Am gestrigen Mittwoch (05.02.2020) war gegen 06:50 Uhr ein 61-jähriger Rosbacher mit seinem weißen VW-Transporter von Rodheim nach Petterweil unterwegs. Ein entgegenkommender Transporter geriet auf die Gegenfahrbahn und rasierte den linken Außenspiegel des Rosbachers ab; auch die Seitenscheibe ging zu Bruch. Dies jedoch schien den Verursacher nicht sonderlich zu interessieren. Unbehelligt setzte er seine Fahrt in Richtung Rodheim fort und hinterließ so einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler der Polizei in Bad Vilbel nehmen Hinweise unter 06101 / 54 60 0 entgegen.

+++

>Bagger aufgebrochen und Kraftstoff geklaut in Bad Vilbel

Unbekannte haben zwischen Dienstag (04.02.2020), 17 Uhr und Mittwoch (05.02.2020), 09 Uhr die Glasscheibe eines Baggers eingeschlagen. Aus diesem entwendeten sie eine große Werkzeugkiste und pumpten zudem 150 Liter Diesel ab. Der Bagger stand auf einer Baustelle in der Rodheimer Straße. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro; das Diebesgut hat einen Wert von ungefähr 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Vilbel, Tel: 06101 / 54 60 0.

+++

>Unfallverursacher flüchtet in Bad Vilbel

Seinen weißen VW Tiguan hatte ein 62-jähriger Bad Vilbeler am gestrigen Mittwoch von 12 Uhr bis 13 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Friedensstraße in Bad Vilbel geparkt. Laut Spurenlage streifte ein anderer Fahrzeugfahrer den abgestellten PKW und verursachte so einen Schaden von rund 1.000 Euro an der linken Fahrzeugseite. Anschließend fuhr dieser einfach weiter. Die Unfallfluchtermittler in Bad Vilbel nehmen Hinweise unter Tel: 06101 / 54 60 0 entgegen.

+++

>Zwei Fahrräder geklaut in Ober-Mörlen

Diebe entwendeten am Mittwoch (05.02.2020) zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Dieselstraße gleich zwei vor einer Garage abgestellte Trekkingräder. Dass diese mittels Fahrradschlössern gesichert waren, schien die Täter dabei nicht sonderlich zu stören. Die silbernen Bikes der Marke Torreth haben einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Tel: 06033 / 70 43 0.

+++

Tobias Kremp, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell