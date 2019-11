Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Werkhalle

Weselberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vor gestern Abend, 19:30 Uhr, in eine Werkhalle in der Zeisselstraße einzubrechen. An einem der drei Zugangstore sind Hebelspuren erkennbar. Ein Zusammenhang zu dem Einbruchsversuch von der Vornacht in das benachbarte Fahrradgeschäft ist naheliegend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruchsversuchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

