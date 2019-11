Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Vinningen (ots)

Unbekannte Täter sind gestern zwischen 20:00 und 21:00 Uhr in Vinningen in der Hauptstraße in eine Wohnung oberhalb eines Restaurants eingebrochen. Anhand der vorgefundenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter über eine Garage auf den Balkon im 1. Obergeschoß gelangten und dort die Balkontür aufgehebelt haben. Anschließend wurden alle Schubladen und Schränke durchwühlt. Über die genaue Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Teile des Diebesgutes wurden neben einer nahegelegenen Bäckerei aufgefunden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

