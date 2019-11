POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Polizeidirektion Pirmasens

Ein auf dem Lehrer-Parkplatz der Kirchberg-Realschule-Plus, Richard-Strauß-Weg, geparkter schwarzer Fiat Panda wurde im Zeitraum von Mittwoch, 13:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:30 Uhr, von unbekannten Tätern beschädigt. Der Parkplatz ist von einem 2 Meter hohen Zaun umgeben. Beide Außenspiegel wurden abgerissen oder abgetreten. Weiterhin wurden zunächst beide Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Diese konnten aber im Anschluss in einem nahen Gebüsch aufgefunden werden. Als Schadenshöhe werden 1000 Euro angegeben. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

