Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Scheunenbrand in Hollenstede

Fürstenau (ots)

Am Freitagabend brannte an der Straße Losekamp eine Scheune. Ein Autofahrer bemerkte gegen 18.10 Uhr Rauch und alarmierte die Hofbewohner, die Feuerwehr und die Polizei. Nachbarn versuchten zunächst vergeblich die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehren Ankum und Fürstenau waren mit ca. 40 Kräften im Einsatz und löschten den Brand. Ersten Ermittlungen zufolge könnte Funkenflug von verbranntem Holz in einer Feuerschale, die sich in der Nähe der Scheune befand, den Brand verursacht haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

