Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Autofahrer beschädigt Laternenmast und flüchtet

Melle (ots)

Ein unbekannter Autofahrer war am Freitagnachmittag auf der Richterstraße in Richtung "An der Kirche" unterwegs. Mit seinem Wagen beschädigte er an der Einmündung Richterstraße/Crusiusstraße gegen 16.30 Uhr einen Laternenmast und ein Pfostenelement. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Flüchtige war etwa 60 bis 70 Jahre alte, hatte kurze Haare und trug eine Brille. Unterwegs war er mit einem grauen VW, an dem sich Kennzeichen des Kreises Gütersloh (GT-) befanden. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

