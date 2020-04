Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Kia Picanto beschädigt

Uelsen (ots)

Am Donnerstag ist es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Itterbecker Straße zwischen 17.10-17.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein weißer Kia Picanto an der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell