Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Korrektur: Haselünne - Eigentümer gesucht

Haselünne (ots)

Am Dienstag, 7. April, wurde ein Fahrrad der Marke "Stevens" mit diversen Umbauten im Bereich der Bahnhofstraße/Nordstraße in Haselünne von einem Hinterhof entwendet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Diebstahl beobachten haben oder Angaben dazu machen können, wo sich das Fahrrad befindet bzw. es gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Haselünne, Tel. 05961/ 955820.

