POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Montag, 23.03.2020 gegen 19:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 293 zwischen den Ortschaften Bad Marienberg und Unnau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Pkw verstieß in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot, weshalb der entgegenkommende Pkw Ford Fiesta in den an die Fahrbahn angrenzenden Straßengraben ausweichen musste. Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662-9558-0.

