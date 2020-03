Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Diebstahl aus BMW Fahrzeugen

57627 Hachenburg (ots)

Im Verlauf der Nacht vom 22. auf den 23.März 2020 wurden nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei drei PKW in Hachenburg aufgebrochen. Bei allen drei Fahrzeugen handelt es sich um PKW des Herstellers BMW jüngerer Baureihen. Aus diesen Fahrzeugen wurden die Lenkräder und zum Teil die Navigations- und Multimediaeinheiten entwendet. Die Fahrzeuge waren in den Straßen "Am Rothenberg", "Herderstraße" und "Dehlinger Weg" abgestellt. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, wird gebeten, sich bei der PI Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 / 9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell