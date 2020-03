Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen - Brand eines Wohnwagens

Katzenelnbogen (ots)

In der Nacht vom 21.03.2020 auf den 22.03.2020 brannte in einem Steinbruch in Katzenelnbogen ein unbewohnter Wohnanhänger aus, dies wurde jedoch erst am Morgen des 22.03.2020 vom Besitzer bemerkt. Der hochwertige Wohnanhänger inkl. des gesamten Inventar brannte hierbei komplett ab. Ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung als Brandursache ursächlich war, ist nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Es entstand ein Schaden von min. 20.000EUR, verletzt wurde niemand.

