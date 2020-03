Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Holzheim / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am 21.03.20 wurde tagsüber eine Mauer am Eckgrundstück Feldstraße/Im Hostert von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich. Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel. 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de.

