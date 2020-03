Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirburg (ots)

In der Zeit vom 20.03.2020, 16:00 Uhr, bis zum 21.03.2020, 12:00 Uhr, wurde in Höhe der Köln-Leipziger-Straße 39 (B414) eine Natursteinmauer beschädigt. Vermutlich beim Wenden o.Ä. stieß ein größeres Fahrzeug gegen die Mauer und beschädigte diese nicht unerheblich. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion in Hachenburg zu melden.

