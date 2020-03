Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, geparkter PKW beschädigt

Wahlrod (ots)

Die Geschädigte parkte am 20.03.2020 hatte ihren PKW tagsüber in der Waldstraße in Wahlrod am Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher befuhr die Waldstraße, vermutlich aus Richtung Rheinstraße kommend und streifte im Vorbeifahren den PKW der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (02662-95580 od. pihachenburg@polizei.rlp.de

