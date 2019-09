Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergebnisse des Polizeipräsidiums Rostock zur Verkehrssicherheitsaktion "Brummis im Blick" am Rasthof Stolpe Süd (BAB 24)

Stolpe (ots)

Das Polizeipräsidium Rostock hat sich am Donnerstag, 12.09.2019 an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" beteiligt. Unter dem Motto "Brummis im Blick" lag der Fokus dieses Mal auf dem gewerblichen Personen- und Güterverkehr. In Zusammenarbeit mit Kollegen des Zolls und des Bundesamtes für Güterverkehr galt das besondere Augenmerk der 44 eingesetzten Beamten des Autobahnpolizeireviers Stolpe folgenden Kernpunkten: + Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten + Technischer Zustand der Fahrzeuge + Ladungssicherung Insgesamt wurden auf dem Rasthof Stolpe Süd 104 Brummis kontrolliert. Dabei wurden 35 Verstöße festgestellt. Darunter fallen 13 Verstöße gegen die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, 8 gegen den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie 11 gegen die Ladungssicherung. Zuzüglich konnten 3 Verstöße gegen das Gefahrgutrecht festgestellt werden. Insgesamt wurde zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell