Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ortslage Reinstorf

Reinstorf (ots)

Am 08.09.2019 gegen 14:08 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Reinstorf bei Wismar ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 54-jährige Fahrzeugführer bog mit seinem PKW von der L101 auf die Neuklosteraner Straße ab. Dabei übersah er einen 41-jährigen Motorradfahrer, welcher ihn in diesem Moment überholte, und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen ins Sana-Hanse Klinikum verbracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Durch einen Atemalkoholtest am Unfallort wurde festgestellt, dass der Fahrer des PKWs unter Einfluss von Alkohol stand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde die DEKRA hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Im Auftrag Nils Horns Polizeihauptrevier Wismar

