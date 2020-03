Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht Parkplatz DM-Markt, Hachenburg - Zeugen gesucht!

Hachenburg (ots)

Am Montag, 16.03.2020 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein dunkelgrauer VW Polo auf derzeit unbekannte Weise am Kotflügel hinten rechts beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662/9558-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell