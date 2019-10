Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Freiburg: Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und flüchtet in gestohlenem Fahrzeug - Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf

Am Dienstag, 15.10.2019, entzog sich ein 22-jähriger Pkw-Fahrer gegen 14.40 Uhr einer Polizeikontrolle in der Freiburger Landstraße in Freiburg Munzingen. Eine Polizeistreife nahm daraufhin die Verfolgung des silbernen VW Lupo älteren Baujahres auf.

Auf seinem Weg durch Freiburg Munzingen, Hausen, Oberrimsingen und Breisach beging der Fahrer über mehrere Kilometer nicht nur etliche Verkehrsverstöße (Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, Missachtung von Vorfahrtsregeln, überhöhte Geschwindigkeit etc.), sondern legte auch eine aggressive Fahrweise an den Tag, indem er beim "Rimsinger Ei" über den Grünstreifen fuhr, in Hausen eine rote Ampel missachtete und in Breisach vor dem Kreisverkehr auf der Straße wendete.

Während der Verfolgungsfahrt schmiss der 17-jährige Beifahrer kurz nach der Autobahnkreuzung auf der B31 Richtung Breisach einen Gegenstand aus dem Fenster. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um einen Gegenstand, der mit Drogen befüllt war.

Durch die besonnene Verfolgung mit mehreren Streifen konnte die Gefährdung durch den Fahrer für andere Verkehrsteilnehmer eingegrenzt werden. Das Fahrzeug konnte schließlich zwischen ADAC Übungsplatz Breisach und Kiesgrube Oberrimsingen gestellt werden. Die beiden Beschuldigten konnten ohne Widerstand aus dem Auto geholt und festgenommen werden.

Der Fahrer des als gestohlen gemeldeten Fahrzeugs war nicht nur ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss sich nun unter anderem auch wegen etlicher Verkehrsverstöße, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einfluss von Drogen verantworten.

Der Polizeiposten Rieselfeld hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten machen können oder durch die Fahrweise des jungen Mannes am Dienstagmittag behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 476870-0 (tagsüber) beim Polizeiposten oder rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

