Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubüberfall auf Bäckerei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AK) - Am Samstag, dem 23.03.2019, gegen 05.10 Uhr, betrat ein mit einem Schal maskierter Mann eine Bäckerei an der Avenwedder Straße und bedrohte die Bedienung, eine 51jährige Gütersloherin, mit einem Fleischermesser. Der Räuber erbeutete einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete zu Fuß. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 m groß, auffallend dunkle Augen, helle Hautfarbe, bekleidet mit einem blauen Kapuzenpulli und einem pinkfarbenen Schal. Hinweise erbeten an die Polizei Gütersloh, 05241 8690.

