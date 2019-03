Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrt endet auf einem Acker

Gütersloh (ots)

(RB) - In Gütersloh fiel einer Streifenwagenbesatzung am Freitagabend gegen 22.40 Uhr ein Fahrzeug auf, welches die Strengerstraße aus Richtung Schulstraße in Richtung Eickhoffstraße befuhr. In dem Bereich, in dem das Fahrzeug festgestellt wurde, ist die Strengerstraße nur als Einbahnstraße freigegeben. Als die Beamten den Pkw anhalten wollten, flüchtete dieser. Die Fahrt ging zunächst durch die Gütersloher Innenstadt und anschließend Richtung Bielefeld. Auf dem Weg dorthin überholte der Mercedesfahrer noch einen anderen Pkw und beschädigte diesen dabei. Die Fahrt endete in Bielefeld auf einen Acker. Dort konnte die Polizei den 14 jährigen Sohn des Fahrzeughalters festnehmen, welcher das Fahrzeug unerlaubter Weise gefahren hat. Nun wird ein Strafverfahren gegen den 14 jährigen eröffnet. Verletzt wurde zum Glück niemand.

