Polizei Gütersloh

POL-GT: Wechselbetrüger in Gütersloh unterwegs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Gütersloh (ots)

(KB) Am Freitagnachmittag (22.03.) gegen 14.45 Uhr wurden zivile Polizeibeamte in Gütersloh auf eine Person aufmerksam, welche an einem Verbrauchermarkt an der Carl-Bertelsmann-Straße gezielt ältere Personen ansprach, um vorgeblich Kleingeld zu wechseln.

Die angesprochenen Personen reagierten jedoch umsichtig, so dass sich die Person wieder entfernte. Zuvor war die Person den Beamten bereits in der Innenstadt von Gütersloh aufgefallen. Augenscheinlich wurde versucht, ältere Personen abzulenken, um Bargeld zu entwenden.

Im Zuge der weiteren Kontrollen konnten zwei Personen durch die Polizeibeamte angetroffen werden und kontrolliert werden. Allerdings konnte bei dieser Kontrolle keine Hinweise auf eine Straftat gewonnen werden.

Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass die Personen bereits zuvor Passanten in der Innenstadt von Gütersloh angesprochen haben, um vorgeblich Geld zu wechseln. Sollte es hierbei zu Diebstählen gekommen sein, werden mögliche Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241-8690 zu melden.

