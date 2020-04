Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - "Parkplatzrempler"

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei am Lutterdamm ereignete sich am späten Samstagabend eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß zwischen 18 und 23 Uhr gegen einen schwarzen Alfa Spider und beschädigte das Auto an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei, Telefon 05461/915300.

