Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Wohnungsbrand - 89-Jährige verstorben

Quakenbrück (ots)

In einem Einfamilienhaus an der Kuhstraße brannte es am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung. Passanten bemerkten gegen 18.50 Uhr Rauch und alarmierten die Bewohner und die Feuerwehr. Die beiden 60 und 62 Jahre alten Bewohner des Erdgeschosses konnten das Haus unverletzt verlassen und wurden medizinisch betreut. Die Feuerwehren Quakenbrück, Badbergen und eine Drehleitereinheit aus Nortrup waren mit 80 Personen im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Dabei entdeckten sie im Obergeschoss die verstorbene 89 Jahre alte Frau. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

