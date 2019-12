Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Silvester 2019 - Einsatzplanung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Präsidiumsbereich (ots)

Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist uns stets ein wichtiges Anliegen, insbesondere auch zu Silvester.

In den vergangenen Wochen haben wir auf Grundlage der Erkenntnisse aus den vergangenen Silvesternächten und der aktuellen Sicherheitslage unseren Einsatz rund um den Jahreswechsel geplant.

Wir stehen in engem Kontakt mit den anderen Sicherheitsbehörden, wie den Ordnungsbehörden, der Bundespolizei und den Polizeien der benachbarten Länder.

An Silvester werden wir verstärkt Präsenz an den Orten zeigen, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen. Im Präsidialbereich sind das insbesondere die Städte Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, Landau und Neustadt.

