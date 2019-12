Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto stößt mit Bus zusammen

Ludwigshafen (ots)

Am 29.12.2019, gegen 09.50 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto in dem Kreisverkehr in der Will-Sohl-Straße. Als er den Kreisverkehr in Richtung "Am Weidenschlag" verließ, wurde er durch die tiefstehende Sonne so sehr geblendet, dass er zunächst nach rechts an die Bordsteinkante fuhr, ins Schwanken kam und dann frontal mit einem Bus zusammenstieß, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

