Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - geparkter Pkw erheblich beschädigt - der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Kamen (ots)

Am Donnerstag, dem 31.10.2019, zwischen 07:45 Uhr und 12:15 Uhr, wurde ein grüner Mazda eines 40 jährigen Mannes aus Kamen erheblich beschädigt. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand geparkt im Bereich der Kämertorstraße. In besagtem Zeitraum muss eine unbekannte Person mit einem unbekannten Fahrzeug mit dem geparkten Mazda zusammengestoßen sein. Bei dem Mazda entstand ein geschätzter Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeugführer dauern an.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921-3220 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /Tu.

