Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Diesel - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 28.12.2019, gegen 14:00 Uhr und dem 29.12.2019, gegen 23:00 Uhr, zapften unbekannte Täter Diesel an einem LKW ab, der im Kappesgartenweg stand. Vermutlich wurden die Täter gestört, da sie den bereits gefüllten Kanister mit Diesel samt Schlauch vor Ort stehen ließen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Wer Hinweise auf Täter oder eventuell auch auf Fahrzeuge machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

