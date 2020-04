Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Tresor nach Einbruch gewaltsam geöffnet

Melle (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Industriestraße 11 ein. Man verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum und hatte es von dort aus auf einen Tresor abgesehen. Der Tresor wurde in den Lagerraum transportiert und dort aufgebrochen. Bargeld, Postwertzeichen und Tabakwaren wurden entwendet. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann oder sonst Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422/920600.

