Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Fahrradfahrerin nach Raub gesucht

Quakenbrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagmorgen in der Jahnstraße, im Bereich der Artland-Arena, zu einer Raubstraftat. Einem 25-Jährigen wurde so lange ins Gesicht geschlagen, bis dieser zu Boden ging. Der Täter raubte das Mobiltelefon. Die Ermittler der Polizei in Bersenbrück suchen nun nach einer bestimmten Zeugin. Es handelt sich um eine Fahrradfahrerin, die zwischen 05:30 und 05:40 Uhr die Unterführung unter der B68, unweit der Artland-Arena, passierte. Dabei wurde die Frau von einem Mann angesprochen und nach einem "Zettel und Stift" gefragt. Dies verneinte die Frau und gab an, auch weiter zur Arbeit zu müssen. Die Ermittler erhoffen sich von dieser Zeugin wichtige Angaben. Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

