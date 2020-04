Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsgefährdung in der Innenstadt- Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Osnabrück (ots)

Am Montagabend kam es in der Innenstadt zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmer durch die Fahrer von drei PS-starken Autos. Ein schwarzer VW Golf GTI, ein schwarzer Porsche Panamera und ein grauer Mercedes AMG E63 fuhren gegen 18.35 Uhr und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Neuen Graben in Richtung Berliner Platz. Dabei überholte der Golf einen Radfahrer mit nur knappem Abstand und brachte diesen in Gefahr. Vor der roten Ampel in Höhe der Johannisstraße ließen die Fahrer die Motoren aufheulen, rasten bei Grün los, überfuhren den Einmündungsbereich zum Kollegienwall trotz für sie roter Ampel. An der Kreuzung Möserstraße und später am Berliner Platz lieferten sich die Autos offenbar erneut ein Beschleunigungsrennen und rasten nebeneinander fahrend weiter in Richtung Schinkel. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell