Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Geländewagen wurde aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem späten Sonntagnachmittag und Montagmittag einen an der Heinrich-Groos-Straße abgestellten Geländewagen aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des im Bereich eines Wendehammers geparkten grauen Land Rovers ein und nahmen aus dem Innenraum eine Tasche, Bekleidung, ein Laptop sowie einen tragbaren Bluetoothlautsprecher der Marke Marshall, Modell Killburn, mit. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

