PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Verkehrsunfall auf A3 bei Niedernhausen mit einer tödlich verletzten Person

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, wegen eines schweren Unfalls, auf der A 3 zwischen Niedernhausen und dem Parkplatz Theißtal Richtung Köln. Die Meldungen reichten von brennendem PKW bis zu zwei überschlagenen Fahrzeugen mit mehreren schwer verletzten Personen, die zum Teil auf der Fahrbahn lägen. Bei Eintreffen der ersten Streife bot sich, unter Berücksichtigung von Zeugenaussagen, folgendes Bild: Ein roter Renault Megane, mit englischer Zulassung geriet aus bislang unbekannter Ursache, jedoch ohne Fremdeinwirkung in der Rechtskurve nach links ins Schlingern und schleuderte im Anschluss quer über alle Fahrstreifen. Hierbei kollidierte dieses Fahrzeug leicht mit zwei weiteren PKW´s und den Leitplanken rechts und links. Die Fahrzeuginsassen hinten, ein Kleinkind und eine weibliche rumänische Staatsangehörige im Alter von 32 Jahren wurden aus dem Fahrzeug hinausgeschleudert. Der Fahrer und der Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser verbracht. Das 2-jährige Kleinkind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Frankfurter Klinikum geflogen, ist laut Auskunft dort aber außer Lebensgefahr. Die 32-jährige Fahrzeuginsassin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Insassen der beiden anderen PKW´s blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Fertigen eines Gutachtens wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. Bis 19:30 Uhr hinaus dauerte diese Sperrung an. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20 000 Euro.

