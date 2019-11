POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2019 mit einem Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Zigarette verursacht Feuerwehreinsatz

28 Feuerwehrleute und sieben Löschfahrzeuge rückten am Dienstagmittag zu einem Brand in der Goethestraße aus. In einem Mehrfamilienhaus hatte sich im Treppenhaus starker Rauch entwickelt, weshalb die Feuerwehren von Tauberbischofsheim, Distelhausen und Dittigheim alarmiert wurden. Auch zwei Rettungswägen kamen vorsorglich zum Ort des Geschehens. Glücklicherweise wurden all diese Maßnahmen letztendlich doch nicht benötigt. Der Brand war bereits vom Verursacher gelöscht worden. Er hatte eine Zigarette in einer Plastiktüte im Treppenaufgang entsorgt. Die Tüte fing Feuer und sorgte dadurch auch für den dichten Rauch. Verletzt wurde dabei niemand, auch Sachschaden entstand keiner.

Külsheim: Dreistigkeit gewinnt nicht immer

Am hellichten Tag versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in Kühlsheim-Steinbach einzubrechen. Der Mann schlich gegen Mittag zunächst um das Einfamilienhaus herum und machte sich dann daran die Eingangstüre aufzuhebeln. Dies blieb aber auch der Besitzerin nicht verborgen, die sich zum Tatzeitpunkt zuhause aufhielt. Die 57-Jährige erwartete den verdutzten Einbrecher hinter der Türe, woraufhin dieser die Beine in die Hand nahm und flüchtete. Die Geschädigte beschreibt den Mann als mitteleuropäischen Typ. Er sei etwa 40 bis 45 Jahre alt, habe kurzes, grau meliertes Haar und soll eine blaue Jeansjacke getragen haben. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber konnte der Flüchtige bislang nicht gefasst werden.

Bad Mergentheim: Wohnungseinrichtung illegal entsorgt

Statt einer grünen Wiese, sah man in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim am Dienstag einen ganzen Haufen Müll. Unbekannte hatten dort gefährlichen Abfall abgeladen. Unter anderem hatten zwei Kühlschränke, ein Sofa, alter Teppichboden oder auch ein Fenster den Weg auf die Grünfläche gefunden. Die Polizei hat noch keine Hinweise auf mögliche Verursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09341 811453 beim Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt in Tauberbischofsheim zu melden.

