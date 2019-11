Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss

Gronau (ots)

Das Ergebnis der Atemalkoholanalyse ergab 0,35 mg/l. Ein 35-jähriger Autofahrer muss deshalb mit einem Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro, zwei Punkten in der Verkehrszentraldatei und einem Fahrverbot rechnen, da ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol eine schwerwiegende Verkehrsordnungswidrigkeit vorliegt. Festgestellt hatten dies Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend auf der Enscheder Straße.

