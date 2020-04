Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A30

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der A30 bei Osnabrück zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin tödlich verletzt wurde. Der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges war gegen 19.15 Uhr in Richtung Hannover unterwegs, als er im Bereich der Anschlussstelle Nahne wegen eines vor ihm einscherenden schwarzen Pkw stark abbremsen musste. Eine nachfolgende 44-jährige Frau reagierte entsprechend und verzögerte ihren Dacia Sandero ebenfalls. In der Folge fuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Kreis Gütersloh aus noch ungeklärter Ursache mit einem Skoda Octavia auf den Dacia der Detmolderin auf, wodurch der Kleinwagen gegen den Sattelzug geschleudert wurde. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Auto und führten Reanimationsmaßnahmen durch. Trotz der sofortigen Hilfe verstarb die 44-Jährige später im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen. Der Lkw-Fahrer und der Fahrer des Skoda blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Auto beschlagnahmt und ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 00.40 Uhr in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Die Beamten nahmen zudem die Ermittlungen gegen eine noch unbekannte Person auf. Der Mann hatte als Beifahrer aus einem Auto heraus Handyaufnahmen der Ersthelfer bei Reanimation der Unfallbeteiligten gemacht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unfallflucht und sucht den Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten schwarzen Pkw. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Autobahnpolizei. Telefon: 0541/327-2415.

