Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Wohnung an der Niederbergheimer Straße

Soest (ots)

Ein Einbrecher suchte in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag eine Wohnung an der Niederbergheimer Straße auf. Über ein Zaunelement und einen Dachvorsprung gelangte er an ein Fenster, welches er aufhebeln konnte. Nach dem er die Räumlichkeiten durchsucht hatte, entwendete er nach ersten Erkenntnissen einige Uhren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

