Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - In Wohnung eingebrochen

Bad Sassendorf (ots)

Ein unbekannter Täter brach gestern, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 24 Uhr in ein Haus in der Wegener Straße in Lohne ein. Nachdem er ein Fenster beschädigte, konnte er durch dieses durchgreifen und eine Tür öffnen. Anschließend durchsuchte er die Wohnräume und entwendete unter anderem Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

