Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zwei Verletzte nach Unfall auf L 84

Melle (ots)

Eine 29 Jahre alte Autofahrerin war am Mittwochmorgen (07.45 Uhr) auf der Holster Straße unterwegs und wollte an der Einmündung Bad Essener Straße (L 84) nach links auf die Landesstraße abbiegen. Dabei übersah die einen 17-Jährigen, der mit seinem Krad in Richtung Melle fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer schwere, und die Autofahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell