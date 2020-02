Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhort: Küchenbrand in Mehrparteienhaus

Delmenhorst (ots)

Ein im Backofen vergessener Topf verursachte am Dienstag, 18. Februar 2020, gegen 19:30 Uhr, einen kleinen Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Düsternortstraße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Delmenhorst sowie der Polizei Delmenhorst hatten die Bewohner das verrauchte Haus bereits verlassen. Der Brand im zweiten Obergeschoss konnte schnell gelöscht werden, so dass nur leichter Sachschaden am Herd und einer Therme entstand.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen vor Ort.

Vorsorglich wurden auch ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen zum Einsatzort entsandt. Diese kamen nicht zum Einsatz, denn alle Bewohner blieben unverletzt.

