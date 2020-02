Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Werkzeugen aus Garage +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, 18. Februar 2020, in der Zeit von 8:15 Uhr bis 15:30 Uhr, gewaltsam in eine verschlossene Garage an der Bremer Straße ein.

Aus dem Garagenkomplex, der sich zwischen Bremer Straße und Hindenburgstraße befindet, wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00217017).

