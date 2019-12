Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Arztpraxis - Täter stehlen leere Geldkassetten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg 11.12.2019, 14.30 Uhr - 12.12.2019, 08.00 Uhr

Mehr Schaden als Beute dürften Unbekannte bei einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Straße Schachtweg verursacht haben. Die Tat geschah zwischen Mittwochnachmittag 14.30 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten zur fraglichen Zeit auf noch zu klärende Art und Weise in das Mehrfamilienhaus. Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt die Eingangstür zur Arztpraxis und betraten die dahinter befindlichen Räume. In der Praxis selbst schauten sich die Unbekannten intensiv um und erbeuteten zwei Geldkassetten ohne Inhalt. Danach verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Wie hoch der Sachschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell