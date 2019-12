Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Armbanduhren

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße 11.12.2019, 08.20 Uhr - 17.10 Uhr

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Mittwoch zwischen 08.20 Uhr und 17.10 Uhr. Dabei erbeuteten die Täter mehrere Armbanduhren und richteten einen Schaden von mindestens 2.500 Euro an. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter ungehindert an das Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier öffneten sie gewaltsam die Hauseingangstür und gelangten so in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses. Anschließend begaben sie sich zur Tatbetroffenen Wohnung und öffneten die Wohnungstür mit brachialer Gewalt. Die dahinterliegenden Räume wurden anschließend betreten und durchsucht. Dabei fielen den Tätern die Armbanduhren in die Hände, welche sie entwendeten. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter Anwohnern oder Passanten aufgefallen sind und bittet um Zeugenhinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

