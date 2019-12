Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei warnt: Dreiste Enkeltrick-Betrüger erbeuten fünfstellige Bargeldsumme

Wolfsburg (ots)

Einheitsgemeinde Lehre, 10.12.19

Eine fünfstellige Bargeldsumme erbeuteten unbekannte Täter im Laufe des Dienstags bei einem 85 Jahre alten Rentner aus der Einheitsgemeinde Lehre. Eine Anruferin gab sich telefonisch als Enkelin des Seniors aus und verlangte Geld, um sich eine Eigentumswohnung kaufen zu können. Ein Komplize gab sich schließlich als Notarangestellter aus und nahm das Geld von dem Opfer in Empfang. Mit einem direkten Anruf bei seiner tatsächlichen nahen Verwandten wäre hier die Anruferin sofort als Trickbetrügerin entlarvt worden.

Den Ermittlungen nach erhielt der 85-Jährige am Vormittag den ersten Anruf seiner angeblichen Enkelin, die schnell zur Sache kam und das Opfer bat, zu seiner Bankfiliale zu fahren, um das Geld abzuheben. Die perfide Täterin bestellte dem Rentner sogar eigens ein Taxi nach Hause, damit er ohne Mühe zur Bank in die Wolfsburger Innenstadt gelangte. Da sie selber beim Notar sitze und nicht wegkönne, so die Anruferin, werde ein Notariatsmitarbeiter das Geld abholen.

Erst als der 85-Jährige am späten Nachmittag seine richtige Enkelin anrief, ob das Geld auch angekommen sei, bemerkte der geschockte Rentner, dass er Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden war. Die Enkelin verständigte umgehend die Polizei.

