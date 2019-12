Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Vermisster Rentner tot aufgefunden

Wolfsburg (ots)

Königslutter, 11.12.19

Am Dienstagnachmittag wurde der seit dem 29. November vermisste 79 Jahre alte Krankenhauspatient aus Königslutter (wir berichteten) in einem Waldstück nahe einer Klinik tot aufgefunden. Es bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der 79-Jährige hatte zuvor an diesem Freitagabend unbemerkt das Klinikgelände verlassen können. Polizeiliche Suchmaßnahmen verliefen im Anschluss auch mit öffentlicher Fahndung ohne Erfolg.

