Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer mit 2,07 Promille rammt Fahrzeuge

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Karl-Heise-Straße 09.12.2019, 23.15 Uhr

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss des Unfallverursachers ereignete sich am Montagabend gegen 23.15 Uhr auf der Karl-Heise-Straße. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr ein 49 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem Audi die Karl-Heise-Straße aus Richtung Herzogin-Clara-Straße in Richtung Ehmer Straße. Hier stieß er in Höhe der Thomas-Mann-Straße gegen drei am rechten Fahrbahnrand abgestellte PKW und schob zuerst einen schwarzen Audi auf einen roten VW Polo und diesen wiederum auf einen silbern-farbenen Hyundai. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro. Anwohner hatten einen Knall gehört und nachdem sie aus dem Fenster geschaut hatten den Unfall bemerkt und die Polizei alarmiert. Als diese vor Ort erschien offenbarte sich den Beamten der 49 Jahre alte Audifahrer als Verursacher und gab unumwunden zu, alkoholisiert zu sein. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 2,07 Promille. Dem 49-Jährigen Wolfsburger wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Audi des Unfallverursachers war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

