Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht in der Innenstadt

Bad Oeynhausen (ots)

Am Montag ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt gekommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Als ein 27-jähriger Löhner um etwa 22.50 Uhr zu seinem gegen 13.40 Uhr in der Wielandstraße geparkten silbernen Hyundai Matrix zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der Fahrerseite des auf dem rechten Parkstreifen in südlicher Fahrtrichtung abgestellten PKWs.

Da sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle entfernt hatte, bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats unter Telefon (05731) 2300 um Hinweise zu ihm. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen größeren PKW oder einen Kleintransporter gehandelt haben könnte.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell