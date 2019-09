Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Bad Oeynhausen (ots)

Weil er auf seinem Grundstück mit einer Schreckschusswaffe hantierte und laut Zeugen mehrere Schüsse abfeuerte, ist es am Samstagabend in Eidinghausen zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Die Besatzungen zweier Streifenwagen waren um kurz vor 21 Uhr zur Straße "Schwarzer Weg" ausgerückt, nachdem Anwohner zuvor den Vorfall per Notruf 110 bei der Leitstelle der Polizei gemeldet hatten. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Schützen, einen 29-Jährigen, wenig später an dessen Haustür antreffen. Dabei bemerkten sie, dass der merklich angetrunkene Mann eine Schreckschusspistole in seinem Kapuzenpullover griffbereit verstaut hatte. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin die Waffe der Marke Walter sowie mehrere Schuss Munition sicher. Zudem leiteten sie ein Verfahren gegen den 29-Jährigen ein. Der zeigte sich am Abend gegenüber den Beamten wenig einsichtig.

