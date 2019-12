Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wieder Fußgänger von Pkw erfasst

Mönchengladbach (ots)

Erneut ist ein Fußgänger im Stadtgebiet von Mönchengladbach von einem abbiegenden Pkw erfasst worden. Der 51-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 17.15 Uhr in Rheydt: Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach befuhr die Gartenstraße aus Richtung Limitenstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße und bog nach rechts auf die Mühlenstraße ab. In Höhe der Querungshilfe für Fußgänger erfasste der Wagen den Mann. Der 51-Jährige aus Wülfrath war an der Gartenstraße in Richtung Limitenstraße unterwegs und überquerte gerade die Mühlenstraße. (ds)

